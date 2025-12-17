Новости
Последствия обстрела Запорожья. Фото: ГСЧС

Число пострадавших в Запорожье возросло до 30 человек (ФОТО)

17 дек 2025, 17:55
Зросла кількість поранених у Запоріжжі внаслідок російського бомбардування.

Наразі відомо про 30 постраждалих. Серед них є п’ятеро дітей. Психологи надали допомогу 27 громадянам, з них двом дітям та двом маломобільним особам. Аварійно-рятувальні роботи вже завершені. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій 17 грудня повідомила у Telegram.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров поінформував у Telegram, що у постраждалих діагностовано осколкові поранення, контузія, гостра реакція на стрес. Троє осіб перебувають у важкому стані. А стан ще 14 лікарі оцінюють, як середній.

Серед постраждалих дітей дівчатка двох, дев’яти та 11 років та хлопчики п’яти та 13 років.

Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 17 грудня всього за півгодини росіяни завдали чотири удари керованими авіабомбами по території обласного центру Запоріжжя та району. Два удари прийшлися по багатоквартирним житловим будинкам. А третій удар росіяни завдали по об'єкту інфраструктури — було пошкоджено виробничі приміщення.

А четвертий КАБ загарбники скинули поблизу гімназії у Запорізькому районі. Раніше ДСНС заявляло про 19 поранених.

Источник: Ракурс


