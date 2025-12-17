Последствия обстрела Запорожья. Фото: ГСЧС

Зросла кількість поранених у Запоріжжі внаслідок російського бомбардування.

Наразі відомо про 30 постраждалих. Серед них є п’ятеро дітей. Психологи надали допомогу 27 громадянам, з них двом дітям та двом маломобільним особам. Аварійно-рятувальні роботи вже завершені. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій 17 грудня повідомила у Telegram.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров поінформував у Telegram, що у постраждалих діагностовано осколкові поранення, контузія, гостра реакція на стрес. Троє осіб перебувають у важкому стані. А стан ще 14 лікарі оцінюють, як середній.

Серед постраждалих дітей дівчатка двох, дев’яти та 11 років та хлопчики п’яти та 13 років.

Нагадаємо, 17 грудня всього за півгодини росіяни завдали чотири удари керованими авіабомбами по території обласного центру Запоріжжя та району. Два удари прийшлися по багатоквартирним житловим будинкам. А третій удар росіяни завдали по об'єкту інфраструктури — було пошкоджено виробничі приміщення.

А четвертий КАБ загарбники скинули поблизу гімназії у Запорізькому районі. Раніше ДСНС заявляло про 19 поранених.