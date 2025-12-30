Россияне сбросили КАБы на Запорожье. Фото: ОВА

Російська армія завдала нових ударів по Запоріжжю.

Вночі у вівторок, 30 грудня, внаслідок удару КАБів був пошкоджений об'єкт промислової інфраструктури, а також виникла пожежа. Вибухова хвиля пошкодила й приватні будинки, розташовані поблизу епіцентру удару. Про це керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Також відомо про руйнування в житловому секторі, уточнюється ступінь завданої шкоди. Попередньо відомо про пошкодження двох багатоповерхових будинків та чотирьох приватних.

Медична допомога знадобилася 43-річній жінці, яка звернулася до медиків. У неї діагностували осколкове поранення. Наразі вона в лікарні.

Нагадаємо, 29 грудня окупанти спрямували дрони по Дніпропетровській області. Внаслідок цих атаки постраждали 44-річний та 63-річний чоловіки. Були пошкоджені приватні будинки, магазин, кафе, авто, гараж, господарська будівля, газогони й лінія електропередач.