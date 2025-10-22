Новое поколение морских дронов Sea Baby. Фото: СБУ

Служба безпеки України показала нове покоління морських дронів Sea Baby.

Ці морські безекіпажні платформи вже пройшли випробування в успішних місіях у Чорному морі. Зокрема, були залучені до третього ураження Кримського мосту, яке відбулося 3 червня цього року. Тоді «морські малюки» доставили до потрібної точки вибухівку, якої були підірвані опори мосту. Про це 22 жовтня повідомив прес-центр СБ України.

Зазначаються, що нові модифікації Sea Baby побудували за гроші, які зібрали на платформі UNITED24. Ці безпілотники можуть долати відстань у понад 1 тис. 500 км. Вони оснащені посиленими двигунами та сучасними системами навігації й можуть нести на борту до 2 тон вантажу.

СБУ показала два різні дрони. Перший озброєний гіростабілізованою кулеметною установкою, яка має систему автозахоплення та розпізнавання цілей. А оснащений 10-зарядною ракетною системою залпового вогню «Град».

Наші дрони змінили розклад сил на Чорному морі й довели свою результативність. Нове покоління Sea Baby — ще ефективніше. Тому робота з очищення Чорного моря від російського флоту триватиме й надалі. Ворог відчує на собі всю міць наших технологічних розробок, — заявив голова СБУ Василь Малюк.

Як відомо, надводні безпілотники Sea Baby уразили 11 кораблів Чорноморського флоту Росії, брали участь в атаках на Кримський міст й наразі змінюють баланс сил у Чорному морі.

Нагадаємо, 6 грудня минулого року в Керченській бухті група морських дронів СБУ Sea Baby вступила в бій з російськими вертольотами, літаками та патрульними катерами «Раптор», які намагалися їх перехопити. Російські вертольоти отримали значні пошкодження, були поранені окупанти. Того ж дня «морські малюки» вразили баржу, яка перевозила військову техніку та обладнання для ремонту Кримського мосту.