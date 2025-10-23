Оккупанты атаковали спасателей на Харьковщине. Фото:

Російська армія атакувала українських рятувальників у Харківській області.

Окупанти вночі 23 жовтня вдарили дроном по селу Зелений Гай Великобурлуцької громади Куп’янського району. Коли на місце події прибули вогнеборці й почали гасити пожежу, ворог завдав повторного удару. Загинув рятувальник, ще п’ятеро його колег були поранені. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Ворожий обстріл забрав життя командира відділення 43-ї Державної пожежно-рятувальної частини 4-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Харківській області головного майстра-сержанта служби цивільного захисту ЮріяЧистікова. У нього залишилась донька.

Вся велика родина рятувальників висловлює щирі співчуття родині загиблого. Його відвага, безстрашність і самопожертва назавжди залишаться у пам’яті побратимів. Юрій Чистіков був прикладом служіння обов’язку — людиною, для якої порятунок інших був важливішим за власне життя, — зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, 3 жовтня у Полтавській області вогнеборці потрапили під повторний ворожий удар під час ліквідації наслідків обстрілу. Внаслідок російської ракетної атаки був пошкоджений пожежний автомобіль, але рятувальники не постраждали