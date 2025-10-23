Россия с 2022 года убила уже 135 медийщиков, фото: Донецкая ОВА

Росія з 2022 року — за час повномасштабної війни проти України — вбила вже 135 представників медіа.

Про це сьогодні, 23 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Це не випадковості чи помилки, а свідома стратегія Росії, спрямована на те, щоб заглушити всі незалежні голоси, які розповідають світу про воєнні злочини Росії в Україні, — наголосив Зеленський.

Зеленський зазначив, що сьогодні у Краматорську на Донеччині внаслідок удару дрона по автомобілю, в якому перебувала знімальна група українського телеканалу Freedom, загинули журналістка Олена Губанова й оператор Євген Кармазін, а журналіст Олександр Количев дістав важкі поранення.

Він нагадав, що нещодавно внаслідок цілеспрямованого удару російського дрона загинув французький фотожурналіст Антоні Лаллікан, а його український колега Георгій Іванченко дістав поранення.