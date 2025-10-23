Оккупанты убили «Ланцетом» двух медийщиков. Фото: ОВА

Російські окупанти вбили двох українських медійників.

У Краматорську ворог спрямував ударний безпілотник типу «Ланцет» по автомобілю працівників ЗМІ. Внаслідок влучання машина була знищена, загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін 23 жовтня повідомив у Telegram.

За словами очільника регіону, з перших днів повномасштабного російського вторгнення вони висвітлювали ситуацію в області, розповідали правду про ворожі злочини, евакуацію цивільного населення та історії наших захисників. Кармазін та Губанова працювали у найгарячіших точках Донеччини.

Важко повірити, що це могло статись саме з ними… Це важка втрата для області та всіх нас. Світлі, чуйні, справедливі та чесні. Олена та Євген назавжди залишаться у нашій пам’яті саме такими… Щирі співчуття рідним, близьким та колегам, — написав Філашкін.

Нагадаємо, 3 жовтня російський дрон атакував журналістів біля Дружківки Донецької області. Внаслідок прицільного удару ворожого FPV-дрона загинув французький журналіст-фотограф Антоні Лаллікан. Він став третім журналістом з Франції, убитим окупантами під час повномасштабної війни в Україні.