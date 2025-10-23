Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Ликвидация последствий российского обстрела, фото: ДСНС

В Белой Церкви альпинисты ликвидируют последствия российского обстрела (ФОТО)

23 окт 2025, 18:57
999

ДСНС опублікувала фото, котрі показують, як верхолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення міста Біла Церква продовжують ліквідовувати наслідки чергових російських атак на інфраструктуру регіону.

Працюючи на висоті понад 50 метрів, рятувальники виконують складні та небезпечні завдання — демонтують пошкоджені конструкції, усувають загрозу обвалів, забезпечують безпеку під час проведення відновлювальних робіт, — розповіли у ДСНС. — Такі роботи потребують не лише спеціальної підготовки, а й бездоганної злагодженості команди, витримки та високого професіоналізму.

Ліквідація наслідків російського обстрілу, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров