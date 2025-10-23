ДСНС опублікувала фото, котрі показують, як верхолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення міста Біла Церква продовжують ліквідовувати наслідки чергових російських атак на інфраструктуру регіону.

Працюючи на висоті понад 50 метрів, рятувальники виконують складні та небезпечні завдання — демонтують пошкоджені конструкції, усувають загрозу обвалів, забезпечують безпеку під час проведення відновлювальних робіт, — розповіли у ДСНС. — Такі роботи потребують не лише спеціальної підготовки, а й бездоганної злагодженості команди, витримки та високого професіоналізму.