Ліквідація наслідків російського обстрілу, фото: ДСНС
У Білій Церкві верхолази ліквідовують наслідки російського обстрілу (ФОТО)
ДСНС опублікувала фото, котрі показують, як верхолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення міста Біла Церква продовжують ліквідовувати наслідки чергових російських атак на інфраструктуру регіону.
Працюючи на висоті понад 50 метрів, рятувальники виконують складні та небезпечні завдання — демонтують пошкоджені конструкції, усувають загрозу обвалів, забезпечують безпеку під час проведення відновлювальних робіт, — розповіли у ДСНС. — Такі роботи потребують не лише спеціальної підготовки, а й бездоганної злагодженості команди, витримки та високого професіоналізму.