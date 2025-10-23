Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Ліквідація наслідків російського обстрілу, фото: ДСНС

У Білій Церкві верхолази ліквідовують наслідки російського обстрілу (ФОТО)

23 жов 2025, 18:57
999

ДСНС опублікувала фото, котрі показують, як верхолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення міста Біла Церква продовжують ліквідовувати наслідки чергових російських атак на інфраструктуру регіону.

Працюючи на висоті понад 50 метрів, рятувальники виконують складні та небезпечні завдання — демонтують пошкоджені конструкції, усувають загрозу обвалів, забезпечують безпеку під час проведення відновлювальних робіт, — розповіли у ДСНС. — Такі роботи потребують не лише спеціальної підготовки, а й бездоганної злагодженості команди, витримки та високого професіоналізму.

Ліквідація наслідків російського обстрілу, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів