Владимир Зеленский в Брюсселе 23 октября 2025 года, скриншот видео

Украина никогда не применяла американское оружие большой дальности на территории РФ — Зеленский

23 окт 2025, 19:39
Україна ніколи не використовувала американську зброю по цілях на території Росії.

Про це сьогодні, 23 жовтня, під час прес-конференції у Брюсселі заявив президент України Володимир Зеленський.

Ми задіюємо далекобійні можливості українського виробництва — від 150 км до 3 тис. км. Питання в тому, як мати додаткове фінансування для того, щоб виробляти масово ті далекобійні можливості, які в нас є, — зазначив Зеленський.

Я не знаю хто що пише, ми ніколи не використовували далекобійно по дуже важливих цілях на території Росії американську зброю. Це важливо, — додав він.

За словами Зеленського, Україна використовувала різну зброю, «у якої є непогані далекобійні можливості» на території бойових дій, або «підготовки до відповідних виходів на бойові завдання з боку Російської Федерації».

Водночас він нагадав, що Крим та Схід — це Україна.

І ми не можемо говорити про використання тієї чи іншої зброї, не тільки українського виробництва по території Криму, немов по території Росії. Ні, це по території, тимчасово окупованій, — наголосив Зеленський.

