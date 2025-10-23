Владимир Зеленский в Брюсселе 23 октября 2025 года, скриншот видео

Україна ніколи не використовувала американську зброю по цілях на території Росії.

Про це сьогодні, 23 жовтня, під час прес-конференції у Брюсселі заявив президент України Володимир Зеленський.

Ми задіюємо далекобійні можливості українського виробництва — від 150 км до 3 тис. км. Питання в тому, як мати додаткове фінансування для того, щоб виробляти масово ті далекобійні можливості, які в нас є, — зазначив Зеленський.

Я не знаю хто що пише, ми ніколи не використовували далекобійно по дуже важливих цілях на території Росії американську зброю. Це важливо, — додав він.

За словами Зеленського, Україна використовувала різну зброю, «у якої є непогані далекобійні можливості» на території бойових дій, або «підготовки до відповідних виходів на бойові завдання з боку Російської Федерації».

Водночас він нагадав, що Крим та Схід — це Україна.