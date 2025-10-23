Ракурсhttps://racurs.ua/
Владимир Зеленский в Брюсселе 23 октября 2025 года, скриншот видео
Украина никогда не применяла американское оружие большой дальности на территории РФ — Зеленскийhttps://racurs.ua/n209870-ukraina-nikogda-ne-primenyala-amerikanskoe-orujie-bolshoy-dalnosti-na-territorii-rf-zelenskiy.htmlРакурс
Україна ніколи не використовувала американську зброю по цілях на території Росії.
Про це сьогодні, 23 жовтня, під час прес-конференції у Брюсселі заявив президент України Володимир Зеленський.
Ми задіюємо далекобійні можливості українського виробництва — від 150 км до 3 тис. км. Питання в тому, як мати додаткове фінансування для того, щоб виробляти масово ті далекобійні можливості, які в нас є, — зазначив Зеленський.
Я не знаю хто що пише, ми ніколи не використовували далекобійно по дуже важливих цілях на території Росії американську зброю. Це важливо, — додав він.
За словами Зеленського, Україна використовувала різну зброю, «у якої є непогані далекобійні можливості» на території бойових дій, або «підготовки до відповідних виходів на бойові завдання з боку Російської Федерації».
Водночас він нагадав, що Крим та Схід — це Україна.
І ми не можемо говорити про використання тієї чи іншої зброї, не тільки українського виробництва по території Криму, немов по території Росії. Ні, це по території, тимчасово окупованій, — наголосив Зеленський.