Володимир Зеленський у Брюсселі 23 жовтня 2025 року, скріншот відео
Україна ніколи не використовувала далекобійну зброю США по території РФ — Зеленський
Україна ніколи не використовувала американську зброю по цілях на території Росії.
Про це сьогодні, 23 жовтня, під час прес-конференції у Брюсселі заявив президент України Володимир Зеленський.
Ми задіюємо далекобійні можливості українського виробництва — від 150 км до 3 тис. км. Питання в тому, як мати додаткове фінансування для того, щоб виробляти масово ті далекобійні можливості, які в нас є, — зазначив Зеленський.
Я не знаю хто що пише, ми ніколи не використовували далекобійно по дуже важливих цілях на території Росії американську зброю. Це важливо, — додав він.
За словами Зеленського, Україна використовувала різну зброю, «у якої є непогані далекобійні можливості» на території бойових дій, або «підготовки до відповідних виходів на бойові завдання з боку Російської Федерації».
Водночас він нагадав, що Крим та Схід — це Україна.
І ми не можемо говорити про використання тієї чи іншої зброї, не тільки українського виробництва по території Криму, немов по території Росії. Ні, це по території, тимчасово окупованій, — наголосив Зеленський.