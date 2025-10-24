В Киеве в распределительном пункте умер мобилизованный — полиция рассказала о выводах судмедэкспертов

Мобилизированный умер из-за черепно-мозговой травмы в Киеве, фото: Адвокат Роман Кисиль

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом смерті мобілізованого 43-річного киянина, який отримав травми у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі столиці.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань цей факт було внесено за ст. 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство). Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Наразі поліція вже озвучила перші результати судово-медичної експертизи.

За висновком судмедексперта, смерть настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми. Інших тілесних ушкоджень не виявлено. Для остаточних висновків необхідно дочекатися результатів гістологічних досліджень. Розслідування триває, — зазначили в поліції.

Раніше сьогодні в поліції повідомляли, що, за попередньою інформацією, 43-річний киянин перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі впав на підлогу та травмувався. Присутні мобілізовані надавали йому домедичну допомогу.

Нещодавно у соцмережах з’явилося повідомлення про те, що 43-річного киянина госпіталізували наступного дня після мобілізації із закритою черепно-мозковою травмою, йому довелося невідкладно робити трепанацію черепа. Вчора, 23 жовтня, мобілізований помер у лікарні.

Народний депутат Олексій Гончаренко, реагуючи на цей випадок, повідомив, що подаватиме відповідне депутатське звернення.

Міністр МВС Ігор Клименко під час години запитань до уряду у Верховної Ради заявив, що візьме під особистий контроль цю ситуацію.