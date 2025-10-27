Появились спутниковые фото последствий ударов по Белгородской дамбе в России. Фото:

Супутникові фото наслідків ударів ЗСУ по дамбі Бєлгородського водосховища в РФ з’явилися в мережі.

Зокрема, опублікували знімок з прориву дамби водосховища після ударів. А на іншому фото вказано масштаб затоплення територій нижче дамби. Зафіксовано, що значні прилеглі ділянки вже підтоплені, а вода продовжує поширюватися і поступово затоплюється навколо. Про це повідомили Telegram-канал Dnipro Osint і моніторинговий канал Exilenova+.

Заявляється, що російська влада досі не оголосила евакуацію людей з територій нижче водосховища. Також не коментує ситуацію Міністерство з надзвичайних ситуацій РФ.

Нагадаємо, 26 жовтня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді заявив, що оператори 1-го окремого Центру СБС атакували Бєлгородське водосховище. Після влучань «дамба дала тріщину».

Згодом 16-й армійський корпус ЗСУ повідомив, що після удару по дамбі настільки почало затоплювати позиції росіян, що вода відрізала окупантів, які встигли переправитися через Сіверський Донець під Вовчанськ, від основних сил. Також лід загрозою опинилися підрозділи 128-ї, 116-ї, 68-ї та 136-ї бригад Збройних сил РФ.