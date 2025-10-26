Белгородське водосховище сьогодні дало тріщину — Мадяр

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) підтвердив, що воїни 1 окремого Центру Сил безпілотних систем завдали удару по греблі Бєлгородського водосховища й заявив, що внаслідок ураження рівень води впав на 100 см,

«Белгородське водосховище сьогодні дало тріщину. З моменту чарівного пендюля рівень впав поки на 100 см. Візит нанесено Птахами 1 окремого Центру Сил Безпілотних Систем (трансформований 14 полк СБС).



Операція отримала назву „Дамба, ну ти тримайся, якщо що!“, але, як видно з хробачої дорозвідки, дамба трохи попсута».



Як зазначив Бровді, «кажуть, що в бліндажах в районі села Графівка військовим хробакам знаходитися не затишно».