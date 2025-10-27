На временно оккупированных территориях – массовая безработица, фото: comments.ua

Ракурс

Лише третина жителів тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей мають роботу.

Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву ССО ЗСУ.

Зазначається, що внаслідок бойових дій на Донбасі понад 3 тис. підприємств на ТОТ Донеччини та Луганщини повністю зупинили свою діяльність.

У результаті лише близько 30% населення мають хоча б якусь роботу, причому більшість — тимчасову, низькооплачувану або пов’язану з російськими окупаційними структурами, — наголошують у ЦНС.

ЦНС з посиланням на джерела на місцях повідомляє, що частину людей на ТОТ змушують працювати на об'єктах «військово-відновлювального» характеру — у комунальних службах, на будівництвах оборонних споруд чи в ремонтних підрозділах, що підпорядковуються російським військовим.

Оплата за таку роботу часто затримується або видається продуктовими наборами, — зазначили у ЦНС.

Крім того, на окупаційні адміністрації масово закривають місцеві заводи та шахти, які раніше були основою економіки регіону.

Виробничі потужності вивозяться до росії або передаються під контроль російських компаній. Частина працівників «скорочена» формально, щоб не рахуватись у статистиці безробітних, — розповіли у ЦНС.

За інформацією ЦНС, усередині окупаційних структур визнають, що економіка регіону фактично зруйнована — промисловість не відновлюється, нових інвестицій немає, а всі ресурси спрямовуються виключно на військові потреби.