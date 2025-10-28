Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты за сутки потеряли 1 тыс. 60 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Российские захватчики за сутки потеряли более тысячи человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)

28 окт 2025, 08:33
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 137 тис. 850 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 60 осіб. Про це сьогодні, 28 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 299 танків;
  • 23 тис. 508 бойових броньованих машин;
  • 34 тис. 44 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 529 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 230 одиниць засобів ППО;
  • 428 літаків;
  • 346 гелікоптерів;
  • 75 тис. 54 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 3 тис. 880 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 65 тис. 786 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 984 одиниці спеціальної техніки.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 218 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 89 авіаційних ударів, скинувши 186 керованих авіабомб. Також ворог здійснив 3 тис. 938 обстрілів, зокрема 132 — із РСЗВ, та залучив для ураження 3 тис. 435 дронів-камікадзе.

Рашисти завдавали авіаударів по районах населених пунктів:

  • Райгородок, Костянтинівка, Донецької області;
  • Тернувате, Нове Запоріжжя Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, район зосередження озброєння і військової техніки та пункт управління окупантів.

Источник: Ракурс


