Рашисты за сутки потеряли 1 тыс. 60 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 137 тис. 850 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 60 осіб. Про це сьогодні, 28 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 299 танків;

23 тис. 508 бойових броньованих машин;

34 тис. 44 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 529 одиниць РСЗВ;

1 тис. 230 одиниць засобів ППО;

428 літаків;

346 гелікоптерів;

75 тис. 54 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

3 тис. 880 крилатих ракет;

28 кораблів/катерів;

один підводний човен;

65 тис. 786 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

3 тис. 984 одиниці спеціальної техніки.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 218 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 89 авіаційних ударів, скинувши 186 керованих авіабомб. Також ворог здійснив 3 тис. 938 обстрілів, зокрема 132 — із РСЗВ, та залучив для ураження 3 тис. 435 дронів-камікадзе.

Рашисти завдавали авіаударів по районах населених пунктів:

Райгородок, Костянтинівка, Донецької області;

Тернувате, Нове Запоріжжя Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, район зосередження озброєння і військової техніки та пункт управління окупантів.