Российские захватчики за сутки потеряли более тысячи человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n209934-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-bolee-tysyachi-chelovek-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 137 тис. 850 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 60 осіб. Про це сьогодні, 28 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 299 танків;
- 23 тис. 508 бойових броньованих машин;
- 34 тис. 44 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 529 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 230 одиниць засобів ППО;
- 428 літаків;
- 346 гелікоптерів;
- 75 тис. 54 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 880 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 65 тис. 786 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 984 одиниці спеціальної техніки.
Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 218 бойових зіткнень.
Вчора противник завдав 89 авіаційних ударів, скинувши 186 керованих авіабомб. Також ворог здійснив 3 тис. 938 обстрілів, зокрема 132 — із РСЗВ, та залучив для ураження 3 тис. 435 дронів-камікадзе.
Рашисти завдавали авіаударів по районах населених пунктів:
- Райгородок, Костянтинівка, Донецької області;
- Тернувате, Нове Запоріжжя Запорізької області.
За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, район зосередження озброєння і військової техніки та пункт управління окупантів.