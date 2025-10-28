В Киеве 40-летний мужчина устроил стрельбу, фото: Национальная полиция

Ракурс

У Подільському районі Києва чоловік влаштував стрілянину біля під’їзду житлового будинку та поранив двох перехожих.

Про це сьогодні, 28 жовтня, повідомила прес-служба поліції Києва.

Інцидент стався пізно ввечері біля одного з житлових будинків на проспекті Європейського Союзу в Подільському районі столиці, — розповіли у поліції.

Зазначається, що 40-річний фігурант розпивав алкогольні напої у компанії знайомих та провокував конфлікт із перехожими вулицею місцевими мешканцями. «Так, у ході суперечки він дістав із сумки пістолет, почав розмахувати ним та здійснив постріли у бік двох перехожих — чоловіків 39 та 37 років. Унаслідок пострілів один із них отримав вогнепальне поранення ноги, інший — живота», — зазначили у поліції.

Зазначається, що фігурант з місця події втік, проте його особу швидко встановили та розшукали. Ним виявився мешканець Києва, який проживає у тому ж районі.

За місцем мешкання фігуранта поліцейські провели обшук та вилучили знаряддя злочину — травматичний пістолет.

Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу — грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.

Йому загрожує до семи років позбавлення волі.