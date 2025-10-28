Российский агент под видом уборщицы шпионила в домах воинов ВСУ. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n209951-agent-rf-pod-vidom-uborschicy-shpionila-v-domah-voinov-vsu.html

Ракурс

Російська агент під виглядом прибиральниці шпигувала в оселях українських військових.

У Донецькій області затримали 54-річну жительку прифронтової Дружківки. Жінка розміщувала оголошення в місцевих Телеграм-каналах про надання послуг з прибирання житла. У такий спосіб вона бувала в орендованих оселях бійців, які брали участь у боях на передовій. Під час роботи вона приховано фотографувати документи та майно військових. Про це 28 жовтня повідомив прес-центр СБУ.

Також фігурантка хотіла втертися в довіру до захисників, в яких потім завуальовано випитувала про їхні бойові позиції та завдання. Всю отриману інформацію вона передавала росіянам. Ті планували використати ці відомості для підготовки бойових та вербувальних операцій.

Зловмисницю затримали за місцем її проживання. Під час обшуків у неї вилучили смартфон, який вона використовувала для збору та передачі інформації росіянам. Їй вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 27 СБУ заявила про затримання двох агентів російської ФСБ, які діяли в Запорізькій та Дніпропетровській областях та займалися пошуком бойових позицій ППО й об'єктів тимчасової дислокації українських військ.