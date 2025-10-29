Рашисты 29 октября ударили по детской больнице в Херсоне, фото: Владимир Зеленский

Російські загарбники сьогодні, 29 жовтня, вранці вдарили по дитячій лікарні в Херсоні.

Лікарня значно пошкоджена, є постраждалі серед персоналу та дітей, які лікувалися. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Вони не могли не знати, куди б’ють. Це свідомий російський удар саме по дітях, саме по медичному персоналу, саме по базових гарантіях життя в громаді, — наголосив Зеленський.

За його словами, наймолодшій пораненій дитині вісім років: був поранений і сам хлопчик, і його мама з братом. У момент цього удару в лікарні були загалом близько сотні людей.

Зараз Росія — найбільша терористична організація у світі, яка не просто затягує цю свою терористичну війну, але й старається зробити все, щоб не спрацювала жодна можливість закінчити війну, — наголосив Зеленський.

Росія свідомо підриває кожне змістовне дипломатичне зусилля, дискредитує тих, хто допомагає в захисті життя, намагається створювати нові джерела дестабілізації у Європі, щоб ускладнити європейцям можливості допомагати Україні, — додав він.

Зеленський наголошує, що в цьому році, на тлі численних зусиль США закінчити війну, росіяни тільки збільшили нахабність і масштаб ударів.