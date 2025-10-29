Армия РФ атаковала медицинское учреждение в Херсоне, есть раненые. Фото:

Російські окупанти здійснили новий обстріл Херсона.

У середу, 29 жовтня, в Дніпровському районі російська армія атакувала один з медичних закладів. Будівля значно пошкоджена внаслідок обстрілу. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

Внаслідок збройної агресії постраждали троє співробітників, а також дитина. У дев’ятирічної дівчинки діагностували мінно-вибухову травму та уламкове поранення гомілки.

Також вибухові травми та поранення різного ступеню тяжкості дістали працівники медичного закладу. Всі потерпілі отримують необхідну допомогу.

Нагадаємо, 28 жовтня у Запорізькому районі росіяни обстріляли дачне товариство. Внаслідок атаки отримали травми двоє чоловіків віком 44 та 62 роки. Також було пошкоджено сім дачних будинків й виникло займання господарчої споруди на площі 10 кв. м.