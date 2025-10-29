Армія РФ атакувала медичний заклад у Херсоні, є поранені. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209969-rosiyska-armiya-atakuvala-dytyachu-likarnu-v-hersoni-ie-poraneni-video.html

Ракурс

Російські окупанти здійснили новий обстріл Херсона.

У середу, 29 жовтня, в Дніпровському районі російська армія атакувала один з медичних закладів. Будівля значно пошкоджена внаслідок обстрілу. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

Херсонська обласна прокуратура поінформувала, що ворог бив з артилерії по дитячій лікарні, де на той момент перебували маленькі пацієнти, їхні батьки та медичний персонал. Внаслідок обстрілу постраждало дев’ятеро людей, серед них четверо дітей та троє медичних працівників.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 28 жовтня у Запорізькому районі росіяни обстріляли дачне товариство. Внаслідок атаки отримали травми двоє чоловіків віком 44 та 62 роки. Також було пошкоджено сім дачних будинків й виникло займання господарчої споруди на площі 10 кв. м.