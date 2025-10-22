Росіяни обстріляли Корабельний район Херсона. Фото:

Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Херсону.

У середу, 22 жовтня, окупанти цілеспрямовано тероризували мирне населення — обстріляла Корабельний район. Внаслідок обстрілу пошкоджені багатоквартирні будинки, магазин, комунікації. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Facebook.

Наразі відомо про сімох поранених. Медики надали необхідну допомогу усім постраждалим.

Нагадаємо, 21 жовтня російські загарбники прицільно вдарили ударним безпілотником по перехрестю у Сумах. Внаслідок атаки постраждали дев’ятеро осіб. Також пошкоджено автомобілі й цивільну інфраструктуру.