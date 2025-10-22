Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни обстріляли Корабельний район Херсона. Фото:

Росіяни обстріляли Корабельний район Херсона — семеро поранених

22 жов 2025, 17:54
999

Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Херсону.

У середу, 22 жовтня, окупанти цілеспрямовано тероризували мирне населення — обстріляла Корабельний район. Внаслідок обстрілу пошкоджені багатоквартирні будинки, магазин, комунікації. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Facebook.

Наразі відомо про сімох поранених. Медики надали необхідну допомогу усім постраждалим.

Нагадаємо, 21 жовтня російські загарбники прицільно вдарили ударним безпілотником по перехрестю у Сумах. Внаслідок атаки постраждали дев’ятеро осіб. Також пошкоджено автомобілі й цивільну інфраструктуру.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів