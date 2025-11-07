Росіяни обстріляли автовокзал на Херсонщині. Фото:

Ракурс

Армія Росії завдала удару по автовокзалу у Нововоронцовці Херсонської області.

Ворог здійснив атаку опівдні у п’ятницю, 7 листопада. Постраждали троє осіб. Згодом один із поранених помер у лікарні від важких травм. Про це Херсонська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Зазначається, що 50-річний чоловік дістав численні поранення ніг, грудної клітини та шиї. Медики до останнього боролися за його життя, але травми були занадто тяжкими. У 19-річної дівчини діагностували поранення ноги та вибухову травму. Їй надали необхідну допомогу і відпустили на амбулаторне лікування.

Пізніше до лікарні доставили ще одного постраждалого — у 44-річного чоловіка діагностували вибухову травму та забій голови. Після отримання меддопомоги він лікуватиметься амбулаторно.

Нагадаємо, 7 листопада російські окупанти атакували керованими авіаційними бомбами місто Оріхів у Запорізькій області. Внаслідок бомбардування загинув цивільний, а подружжя дістало поранення.