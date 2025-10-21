Читайте також
Наслідки російського удару по Сумах, фото: Олег Григоров
Рашисти вдарили безпілотником по перехрестю у Сумах — дев'ятеро постраждалих (ФОТО)
Російські загарбники прицільно вдарили ударним безпілотником по перехрестю у Сумах. Пошкоджено автомобілі, цивільну інфраструктуру. Дев’ятеро людей постраждали.
Про це сьогодні, 21 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Працюють екстрені служби. Зберігається загроза повторних ударів, — зазначив він.