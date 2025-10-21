Новини
Наслідки російського удару по Сумах, фото: Олег Григоров

Рашисти вдарили безпілотником по перехрестю у Сумах — дев’ятеро постраждалих (ФОТО)

21 жов 2025, 18:54
Російські загарбники прицільно вдарили ударним безпілотником по перехрестю у Сумах. Пошкоджено автомобілі, цивільну інфраструктуру. Дев’ятеро людей постраждали.

Про це сьогодні, 21 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Працюють екстрені служби. Зберігається загроза повторних ударів, — зазначив він.

