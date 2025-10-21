Последствия российского удара по Сумам, фото: Олег Григоров

https://racurs.ua/n209815-rashisty-udarili-bespilotnikom-po-perekrestku-v-sumah-devyat-postradavshih-foto.html

Ракурс

Російські загарбники прицільно вдарили ударним безпілотником по перехрестю у Сумах. Пошкоджено автомобілі, цивільну інфраструктуру. Дев’ятеро людей постраждали.

Про це сьогодні, 21 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.