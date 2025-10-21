Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского удара по Сумам, фото: Олег Григоров
Рашисты ударили беспилотником по перекрестку в Сумах — девять пострадавших (ФОТО)https://racurs.ua/n209815-rashisty-udarili-bespilotnikom-po-perekrestku-v-sumah-devyat-postradavshih-foto.htmlРакурс
Російські загарбники прицільно вдарили ударним безпілотником по перехрестю у Сумах. Пошкоджено автомобілі, цивільну інфраструктуру. Дев’ятеро людей постраждали.
Про це сьогодні, 21 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Працюють екстрені служби. Зберігається загроза повторних ударів, — зазначив він.