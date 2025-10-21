Читайте также
Последствия атаки «шахедов» в Новгород-Северском, фото: Александр Селиверстов
Кількість поранених унаслідок масованої атаки «шахедами» та РСЗВ по Новгород-Сіверському на Чернігівщині зросла до десяти осіб.
Серед них 10-річна дівчинка, її екстрено транспортують до Чернігівської дитячої обласної лікарні. Один поранений у важкому стані, решта — у стані середньої тяжкості.
Про це повідомив у Фейсбуці начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов.
Також попередньо відомо про трьох загиблих — один чоловік та двоє жінок, усі цивільні.
Росіяни атакували центр міста «Шахедами» та системами залпового вогню «Торнадо» — більше 20 вибухів, — зазначив Селіверстов.
У місті багато руйнувань, — додав він.