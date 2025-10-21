Новости
Ракурс
Последствия атаки «шахедов» в Новгород-Северском, фото: Александр Селиверстов

Число раненых в Новгород-Северском возросло (ФОТО, ВИДЕО)

21 окт 2025, 18:33
Кількість поранених унаслідок масованої атаки «шахедами» та РСЗВ по Новгород-Сіверському на Чернігівщині зросла до десяти осіб.

Серед них 10-річна дівчинка, її екстрено транспортують до Чернігівської дитячої обласної лікарні. Один поранений у важкому стані, решта — у стані середньої тяжкості.

Про це повідомив у Фейсбуці начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов.

Також попередньо відомо про трьох загиблих — один чоловік та двоє жінок, усі цивільні.

Росіяни атакували центр міста «Шахедами» та системами залпового вогню «Торнадо» — більше 20 вибухів, — зазначив Селіверстов.

У місті багато руйнувань, — додав він.

Наслідки атаки «шахедів» у Новгород-Сіверському, фото: Олександр Селіверстов

Источник: Ракурс


