Последствия атаки «шахедов» в Новгород-Северском, фото: Александр Селиверстов

https://racurs.ua/n209814-chislo-ranenyh-v-novgorod-severskom-vozroslo-foto-video.html

Ракурс

Кількість поранених унаслідок масованої атаки «шахедами» та РСЗВ по Новгород-Сіверському на Чернігівщині зросла до десяти осіб.

Серед них 10-річна дівчинка, її екстрено транспортують до Чернігівської дитячої обласної лікарні. Один поранений у важкому стані, решта — у стані середньої тяжкості.

Про це повідомив у Фейсбуці начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов.

Також попередньо відомо про трьох загиблих — один чоловік та двоє жінок, усі цивільні.

Росіяни атакували центр міста «Шахедами» та системами залпового вогню «Торнадо» — більше 20 вибухів, — зазначив Селіверстов.