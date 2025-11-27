Оккупанты обстреляли Херсон. Фото: ОВА

Ракурс

Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Херсону.

Сьогодні вранці, 27 листопада, окупанти кілька разів обстріляли Дніпровський район міста. Внаслідок цього постраждали троє осіб — двоє жінок та хлопець. Про це Херсонська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Зазначається, що одна з постраждалих — 89-річна жінка, яка зазнала вибухової й закритої черепно-мозкової травми, ампутації гомілки та множинних уламкових поранень. Її тяжкому стані госпіталізували, за життя пенсіонерки борються лікарі.

Також відомо про поранення 65-річної жінки, в якої діагностували контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травми. Медики «швидкої» надали їх необхідну допомогу на місці.

Крім того, поранень у Дніпровському районі зазнав 18-річний хлопець. Постраждалого доправили до лікарні з контузією, уламковими пораненнями ноги, вибуховою й закритою черепно-мозковими травмами.

Нагадаємо, сьогодні вдень російський безпілотник вдарив по одному з навчальних закладів Зеленівського старостинського округу Херсонської громади. Були пошкоджені вікна та двері, але інформація про постраждалих не надходила.

Також місцева влада попередила про можливі перебої з централізованим водопостачанням у Центральному та Дніпровському районах міста через пошкодження російськими обстрілами електромереж та об'єктів критичної інфраструктури.