Уничтожение техники рашистов, скриншот видео
Прикордонники-аеророзвідники Чернігівського загону виявили та знищили захований у складському приміщенні автомобіль російських загарбників із позначкою «Z».
Відповідне відео сьогодні, 29 жовтня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Ворог, ймовірно, намагався сховати свій УАЗ у складському приміщенні після пошкодження колеса. Спершу дрон залетів у гараж, а потім — просто через отвір у стіні — дістався ворога і «зняв питання шиномонтажу», — вказано в описі відео.