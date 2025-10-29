Новини
Знищення техніки рашистів, скріншот відео

Дрон прикордонників знищив захований у гаражі «Z-мобіль» (ВІДЕО)

29 жов 2025, 17:43
Прикордонники-аеророзвідники Чернігівського загону виявили та знищили захований у складському приміщенні автомобіль російських загарбників із позначкою «Z».

Відповідне відео сьогодні, 29 жовтня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Ворог, ймовірно, намагався сховати свій УАЗ у складському приміщенні після пошкодження колеса. Спершу дрон залетів у гараж, а потім — просто через отвір у стіні — дістався ворога і «зняв питання шиномонтажу», — вказано в описі відео.

