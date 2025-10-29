Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео
Дрони на оптоволокні спалили російську БМД з РЕБом на Покровському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n209976-drony-na-optovolokni-spalyly-rosiysku-bmd-z-rebom-na-pokrovskomu-napryamku-video.htmlРакурс
На Покровському напрямку оператори 3-го батальйону «Свобода» за допомогою дронів на оптоволокні спалили російську БМД-4 разом із засобом радіоелектронної боротьби.
Відповідне відео сьогодні, 29 жовтня, у своєму Telegram-каналі опублікував український волонтер Сергій Стерненко.
Росіяни продовжують наступати і технікою, і малими піхотними групами, — зазначив він.
Коли саме відбулася показана на відео подія, не уточнюється.