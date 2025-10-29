Новини
Ракурс
Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео

Дрони на оптоволокні спалили російську БМД з РЕБом на Покровському напрямку (ВІДЕО)

29 жов 2025, 16:42
999

На Покровському напрямку оператори 3-го батальйону «Свобода» за допомогою дронів на оптоволокні спалили російську БМД-4 разом із засобом радіоелектронної боротьби.

Відповідне відео сьогодні, 29 жовтня, у своєму Telegram-каналі опублікував український волонтер Сергій Стерненко.

Росіяни продовжують наступати і технікою, і малими піхотними групами, — зазначив він.

Коли саме відбулася показана на відео подія, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


