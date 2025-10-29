Новини
Рашисти встановили свій прапор на стелі «Покровськ», скріншот відео

Російський прапор на стелі «Покровськ» знищили за годину — DeepState (ВІДЕО)

29 жов 2025, 16:06
Російські загарбники встановили свій прапор на стелі «Покровськ» на в’їзді до міста. Наразі його вже знищено.

Про це сьогодні, 29 жовтня, повідомляється у Telegram-каналі аналітичного проекту DeepState.

Ганчірка на стелі «Покровськ» була виявлена приблизно о 9.40 і вже о 10.40 була знищена, — вказано в повідомленні.

У DeepState наголошують, що ситуація в Покровську залишається складною, оскільки ворог продовжує затягувати піхоту. Зазначається, що місто зараз є великою сірою зоною, оскільки південніше залізниці ще повно позицій українських військових, в той же час північніше залізниці просочилося чимало рашистів.

Український волонтер Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі повідомив, що рашисти свій прапор на стелі «Покровськ» встановили за допомогою дрона.

Покровськ. Кацапи дроном встановили свою ганчірку на стелі на вʼїзді до міста. Її вже знищили, — зазначив він.

Джерело: Ракурс


