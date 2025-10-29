Последствия ударов российских дронов в Чугуеве, фото: «Суспільне»

У Чугуєві на Харківщині вчора, 28 жовтня, із 19.20 до 19.40 сталося близько шести влучань російських дронів.

В результаті були пошкоджені чотири приватні будинки та підприємство харчової промисловості. Постраждалих при влучанні не було, повідомляє видання «Суспільне».

Зокрема, дрони пошкодили підприємство «Стрілець», на якому виготовляли макаронні вироби.

За словами директора Олексія Старікова, підприємство внаслідок ударів дронів знищене.

Цивільне підприємство, ніяких військових ніде не було. Виготовляли макаронні вироби, ось бачите — склад, усе що було в складі — лише макаронні вироби, борошно. Все знищене, підприємство знищене, працювати далі немає можливості, — наголосив він.

Він зазначив, що на підприємстві в той час були люди, але встигли вчасно евакуюватися в укриття.

На підприємстві будуть оцінювати збитки та після цього ухвалять рішення про відновлення.

Джерело: «Суспільне»