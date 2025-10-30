Россияне ударили бомбами по Славянской ТЭС. Фото:

Російська армія вдарила бомбами по Слов’янській ТЕС в Донецькій області.

Авіаудар противник здійснив у четвер, 30 жовтня. Внаслідок бомбардування дві людини загинули, також є поранені. Цей удар був частиною сьогоднішньої масштабної атаки. Обстріл був складний і комбінований й спеціально прорахований, щоб йому було важко протидіяти. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

За його словами, наразі енергетики працюють по всій країні — від Запоріжжя і Миколаївщини до Франківщини та Вінниччини. Ремонтні бригади відновлюють пошкоджене й залучають резерви. Президент також подякував енергетикам, комунальникам і ДСНС.

Глава держави нагадав, що Україна отримала підтримку від Норвегії для закупівлі газу та домовляється з Німеччиною, Італією і Нідерландами про обладнання для генерації.

Сьогодні міністр енергетики України — з представниками Групи семи, з міністрами енергетики G7. І це країни, які точно можуть підтримати і підтримають Україну. Забезпечуємо таку з ними роботу, — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 30 жовтня росіяни атакували низку ТЕС у різних регіонах України, серйозно пошкодивши обладнання. Це була третя масована атака на теплоелектростанції ДТЕК за жовтень.

В «Укренерго» заявили, що 31 жовтня графіки відключення світла діятимуть по всій Україні з 00.00 по 24.00. Графіки погодинних відключень застосовуватимуть в обсязі від 0,5 до 3 черг. Максимальний обсяг обмежень очікується з 16.00 до 18.00.