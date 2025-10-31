Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российских обстрелов Херсона 31 октября, фото: ГСЧС
Російські війська знову обстріляли Дніпровський район Херсона.
Наразі відомо про двох загиблих та сімох постраждалих. Про це сьогодні, 31 жовтня, повідомляють прес-служби ДСНС та Херсонської ОВА.
Внаслідок обстрілів:
- травми, несумісні з життям, дістала 56-річна жінка. Вона загинула на місці;
- смертельні поранення у власній оселі дістав 51-річний чоловік;
- вибухові травми, контузії й уламкові поранення дістали 43-річний чоловік та жінки віком 50, 60 і 55 років;
- внаслідок скидання вибухівки з БПЛА поранення дістав 42-річний чоловік. В нього — вибухова травма та уламкове поранення стегна. Потерпілого у стані середньої тяжкості доправили до лікарні;
- у 73-річної жінки діагностували мінно-вибухову та черепно-мозкову травми й контузію. Нині потерпіла під наглядом медиків. Її стан — середньої тяжкості;
- до лікарні звернулась 63-річна жінка, у якої діагностували мінно-вибухову травму, контузію, а також травми очей.
Також пошкоджені торговельні павільйони, на місці виникла пожежа.
В умовах постійної загрози повторних ворожих атак рятувальники ліквідували загоряння й усунули наслідки ударів, — зазначають у ДСНС.