Наслідки російського обстрілу Херсона 31 жовтня, фото: ДСНС

Рашисти обстріляли один із районів Херсона — двоє загиблих (ФОТО)

31 жов 2025, 15:31
Російські війська знову обстріляли Дніпровський район Херсона.

Наразі відомо про двох загиблих та сімох постраждалих. Про це сьогодні, 31 жовтня, повідомляють прес-служби ДСНС та Херсонської ОВА.

Внаслідок обстрілів:

  • травми, несумісні з життям, дістала 56-річна жінка. Вона загинула на місці;
  • смертельні поранення у власній оселі дістав 51-річний чоловік;
  • вибухові травми, контузії й уламкові поранення дістали 43-річний чоловік та жінки віком 50, 60 і 55 років;
  • внаслідок скидання вибухівки з БПЛА поранення дістав 42-річний чоловік. В нього — вибухова травма та уламкове поранення стегна. Потерпілого у стані середньої тяжкості доправили до лікарні;
  • у 73-річної жінки діагностували мінно-вибухову та черепно-мозкову травми й контузію. Нині потерпіла під наглядом медиків. Її стан — середньої тяжкості;
  • до лікарні звернулась 63-річна жінка, у якої діагностували мінно-вибухову травму, контузію, а також травми очей.

Також пошкоджені торговельні павільйони, на місці виникла пожежа.

В умовах постійної загрози повторних ворожих атак рятувальники ліквідували загоряння й усунули наслідки ударів, — зазначають у ДСНС.

Наслідки російського обстрілу Херсона 31 жовтня, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


