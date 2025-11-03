Последствия российского удара по складу в Павлограде, фото: Иван Омельченко

У Павлограді на Дніпропетровщині вчора, 2 листопада, було повністю знищено склад продукції компанії з виробництва снеків Snack Production, яка працює під брендами сухариків Flint, горішків «Біг Боб» та чипсів Chipster’s.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив співзасновник групи компаній Star Brands, до якої входить Snack Production, Іван Омельченко.

На превеликий жаль вчора ворог продовжив наступ у своїй війні проти українських чіпсів і сухариків, о 14.30 був повністю знищений склад готової продукції та сировини в Павлограді розміром 11 тис. кв. м, — розповів він.

За його словами, внаслідок російської атаки знищено продукції «на десятки мільйонів», пожежники довго не могли приступити до ліквідації, оскільки в небі кружляли «шахеди».

На щастя ніхто з співробітників не загинув, але це не просте везіння, а чітке дотримання інструкцій в таких ситуаціях, і головне те, що на всіх підприємствах ми побудували спеціальні укриття! Вважаю це сьогодні ключовим фактором збереження життів людей! Тому настійно рекомендую всім звертати увагу на цей фактор! — додав він.

Це вже не перший випадок російських ударів по складах компанії. У квітні цього року видання Forbes повідомляло, що через атаку «шахедів» постраждали два склади Star Brands загальною площею 6,5 тис. кв. м у Синельниківському районі на Дніпропетровщині. Там знаходилася продукція Star Brands Group — зокрема, чіпси Chipsterʼs, сухарики Flint, арахіс Big Bob. Повідомлялося, що тоді було завдано збитків у понад 30 млн грн.

Джерело: Іван Омельченко, Forbes