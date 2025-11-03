Установлен рашист, вырезавший «Z» на лбу пленного украинского воина

СБУ заочно сообщила о подозрении боевику, совершавшему военные преступления против украинцев, фото: СБУ

https://racurs.ua/n210058-ustanovlen-rashist-vyrezavshiy-z-na-lbu-plennogo-ukrainskogo-voina.html

Ракурс

Служба безпеки встановила особу рашиста, який вчиняв воєнні злочини проти українців.

Про це сьогодні. 3 листопада, повідомив прес-центр СБУ.

Йдеться про Володимира Полуполтінних — командира створеного рашистами «6-го окремого мотострілецького козачого полку лнр», який входить до складу збройних формувань Південного військового округу рф, — вказано в повідомленні.

За даними слідства, 10 червня 2022 року він віддав наказ підлеглим на катування українських воїнів, які потрапили в полон під час боїв на східному фронті.

Як встановило розслідування, Полуполтінних особисто вбрав участь у тортурах. Задокументовано, що під час одного з катувань він ножем вирізав на чолі військовополоненого українця літеру «Z», — розповіли в СБУ.

Зазначається, що:

Полуполтінних — мешканець тимчасово окупованої частини території Луганщини, який у 2014 році приєднався до підконтрольних рф незаконних збройних формувань;

з початку повномасштабної війни він у складі окупаційних угруповань російських військ брав участь у боях на сході України.

Наразі слідчі СБУ заочно повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення вимог статей 4, 13, 14, 15 Конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949, якою забороняється будь-який незаконний акт чи бездіяльність з боку держави, що тримає в полоні, і створюють серйозну загрозу здоров’ю військовополоненого, який перебуває під її охороною, вчинене групою осіб).