Уничтожение российских блок-постов, скриншот видео

Беспилотники уничтожили российские блокпосты на границе с Украиной (ВИДЕО)

4 ноя 2025, 16:14
999

Українські прикордонники за допомогою безпілотників знищили низку російських блок-постів на опорних пунктів уна кордоні з Україною у Брянській області РФ.

Відповідне відео сьогодні, 4 листопада, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Прикордонники РУБпАК «Химера» знищують російські блок-пости та опорні пункти на кордоні з Україною. Завдяки роботі підрозділу ворог не може почувати себе в безпеці навіть на власній території, — вказано в описі відео.

Источник: Ракурс


