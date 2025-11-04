Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российских блок-постов, скриншот видео
Беспилотники уничтожили российские блокпосты на границе с Украиной (ВИДЕО)https://racurs.ua/n210086-bespilotniki-unichtojili-rossiyskie-blokposty-na-granice-s-ukrainoy-video.htmlРакурс
Українські прикордонники за допомогою безпілотників знищили низку російських блок-постів на опорних пунктів уна кордоні з Україною у Брянській області РФ.
Відповідне відео сьогодні, 4 листопада, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Прикордонники РУБпАК «Химера» знищують російські блок-пости та опорні пункти на кордоні з Україною. Завдяки роботі підрозділу ворог не може почувати себе в безпеці навіть на власній території, — вказано в описі відео.