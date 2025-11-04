Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російських блок-постів, скріншот відео
Безпілотники знищили російські блок-пости на кордоні з Україною (ВІДЕО)
Українські прикордонники за допомогою безпілотників знищили низку російських блок-постів на опорних пунктів уна кордоні з Україною у Брянській області РФ.
Відповідне відео сьогодні, 4 листопада, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Прикордонники РУБпАК «Химера» знищують російські блок-пости та опорні пункти на кордоні з Україною. Завдяки роботі підрозділу ворог не може почувати себе в безпеці навіть на власній території, — вказано в описі відео.