Українські прикордонники за допомогою безпілотників знищили низку російських блок-постів на опорних пунктів уна кордоні з Україною у Брянській області РФ.

Відповідне відео сьогодні, 4 листопада, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Прикордонники РУБпАК «Химера» знищують російські блок-пости та опорні пункти на кордоні з Україною. Завдяки роботі підрозділу ворог не може почувати себе в безпеці навіть на власній території, — вказано в описі відео.