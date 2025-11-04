Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n210089-1-5-tys-okkupantov-likvidirovali-specnazovcy-sbu-v-pokrovske-video.html

Ракурс

Бійці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України у Покровську та його околицях лише за останній місяць «відмінусували» понад 1,5 тис. окупантів.

Також вони щодня знищують понад 20 одиниць ворожої техніки. Про це сьогодні, 4 листопада, повідомив прес-центр СБУ.

Бійці СБУ тривалий час ведуть бойову роботу на Покровському напрямку, а після загострення оперативно-бойової ситуації на цій ділянці фронту чисельність воїнів ЦСО «А» там значно збільшилась, — зазначили в СБУ. — Вони виконують надскладні завдання в найгарячіших точках та влучними ударами ліквідують ворожі підрозділи.

Крім цього, бійці СБУ уразили 39 артилерійських комплексів, зокрема РСЗВ, за допомогою яких рашисти обстрілювали Покровськ.

Також воїни СБУ знищили 18 ворожих засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, щоб створити «коридори» для успішних дронових атак по окупаційних військах.

Одночасно спецпризначенці «Альфи» здійснили серію спецоперацій «за лінією» фронту. За результатами таких рейдів було підірвано 3 великі склади паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів рф, — зазначили в СБУ.

Таким чином, за останній місяць на Покровському напрямку спецпризначенці «Альфи» «відмінусували»:

понад 1,5 тис. російських окупантів;

20 танків;

62 ББМ;

39 артилерійських систем і РСЗВ;

10 засобів ППО;

8 засобів РЕБ/РЕР;

532 одиниці автотранспорту;

592 ворожі позиції та укріплення;

два склади з боєприпасами та 1 склад із паливно-мастильними матеріалами.