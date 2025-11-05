Мэром Нью-Йорка впервые избрали мусульманина

Зохран Мамдани, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n210100-merom-nu-yorka-vpervye-izbrali-musulmanina.html

Ракурс

У США Демократична партія вчора, 4 листопада, здобула перемогу на перших з початку другого терміну президентства Дональда Трампа значних виборах.

Представники демократів виграли у Нью-Йорку та штатах Вірджинія, Нью-Джерсі та Каліфорнія, повідомляє «Радіо Свобода».

Зокрема, мером Нью-Йорка став 34-річний Зохран Мамдані, який буде першим мусульманином на цій посаді та одним із наймолодших міських голів, обраних у сучасну епоху.

За попередніми даними, він отримав близько половини голосів нью-йоркців.

Мамдані характеризує свої політичні погляди як «демократичний соціалізм». Він вів кампанію під гаслом зробити Нью-Йорк містом, де можуть дозволити собі жити люди з невеликими доходами, зокрема обіцяв:

заморозити плату за оренду житла;

організувати безкоштовні автобусні маршрути;

відкрити субсидовані містом супермаркети;

здійснити інші кроки, які дозволять знизити вартість життя в одному з найдорожчих міст світу завдяки підвищенню податків на найзаможніший прошарок населення.

Зазначається, що під час первинної кампанії Демократичної партії тоді ще майже нікому не відомий Мамдані, ефективно використовуючи соцмережі, зумів залучити на свій бік активістів партії, молодь і взяти гору над фаворитом партійного істеблішменту, колишнім губернатором Нью-Йорка Ендрю Куомо.

У результаті Куомо був змушений брати участь у виборах як незалежний кандидат. Він здобув трохи більш як 40% голосів виборців.

Трамп напередодні виборів підтримав Куомо. Він навіть закликав не голосувати за кандидата від Республіканської партії Кертіса Сліву, стверджуючи, що «голос за Кертіса Сліву — це голос за Мамдані».

Президент США тоді також розкритикував ліві погляди Мамдані, назвавши його «комуністом», і пригрозив скоротити фінансування Нью-Йорка у разі його перемоги.

Якщо кандидат від комуністів Зоран Мамдані виграє вибори мера Нью-Йорка, то я навряд чи буду виділяти федеральні кошти, крім мінімально необхідних, на мою улюблену першу батьківщину, — написав Трамп на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

Таку свою позицію Трамп пояснював тим, що з «з комуністом у керма» ситуація у місті «може лише погіршитися» і що «у Нью-Йорку настане повна і тотальна економічна і соціальна катастрофа», тож він як президент не хоче «витрачати гроші даремно».

Джерело: «Радіо Свобода»