Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 листопада (з 19.00 4 листопада) атакували Україну загалом 80 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів (близько 50 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Орла, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09.00: