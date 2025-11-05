Новости
Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

80 БПЛА атаковали Украину в ночь на 5 ноября — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)

5 ноя 2025, 09:34
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 листопада (з 19.00 4 листопада) атакували Україну загалом 80 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів (близько 50 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Орла, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 61 ворожий БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання 18 ударних БПЛА на семи локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Источник: Ракурс


