Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

80 БПЛА атакували Україну в ніч на 5 листопада — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

5 лис 2025, 09:34
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 листопада (з 19.00 4 листопада) атакували Україну загалом 80 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів (близько 50 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Орла, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 61 ворожий БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання 18 ударних БПЛА на семи локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів