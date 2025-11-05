Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили
80 БПЛА атакували Україну в ніч на 5 листопада — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 листопада (з 19.00 4 листопада) атакували Україну загалом 80 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів (близько 50 із них — «шахеди»).
Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Орла, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 09.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 61 ворожий БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
- зафіксовано влучання 18 ударних БПЛА на семи локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.