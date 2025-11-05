Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских ударов по Новгород-Северскому, фото: ГСЧС

В Новгород-Северском три человека пострадали из-за ударов БПЛА (ФОТО)

5 ноя 2025, 10:41
999

На Чернігівщині троє людей постраждали через удари російських безпілотників по місту Новгород-Сіверському в ніч на сьогодні, 5 листопада.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Жінку 1952 року народження та двох чоловіків 1946 і 1948 років народження госпіталізували до місцевої лікарні, — розповіли у відомстві.

Крім того, внаслідок влучань:

  • виникла пожежа у літній кухні та господарчій будівлі;
  • пошкоджені кілька приватних житлових будинків і два легкові автомобілі.

Рятувальники ліквідували всі займання, — додали у відомстві.

Наслідки російських ударів по Новгород-Сіверському, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров