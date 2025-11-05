Читайте также
Последствия российских ударов по Новгород-Северскому, фото: ГСЧС
На Чернігівщині троє людей постраждали через удари російських безпілотників по місту Новгород-Сіверському в ніч на сьогодні, 5 листопада.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Жінку 1952 року народження та двох чоловіків 1946 і 1948 років народження госпіталізували до місцевої лікарні, — розповіли у відомстві.
Крім того, внаслідок влучань:
- виникла пожежа у літній кухні та господарчій будівлі;
- пошкоджені кілька приватних житлових будинків і два легкові автомобілі.
Рятувальники ліквідували всі займання, — додали у відомстві.