Наслідки російських ударів по Новгород-Сіверському, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n210103-u-novgorod-siverskomu-troie-ludey-postrajdaly-cherez-udary-bpla-foto.html

Ракурс

На Чернігівщині троє людей постраждали через удари російських безпілотників по місту Новгород-Сіверському в ніч на сьогодні, 5 листопада.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Жінку 1952 року народження та двох чоловіків 1946 і 1948 років народження госпіталізували до місцевої лікарні, — розповіли у відомстві.

Крім того, внаслідок влучань:

виникла пожежа у літній кухні та господарчій будівлі;

пошкоджені кілька приватних житлових будинків і два легкові автомобілі.