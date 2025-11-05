Новини
Російський FPV-дрон поранив рятувальників на Запоріжжі, фото: ДСНС

Удар російського дрона поранив чотирьох рятувальників на Запоріжжі — ОВА

5 лис 2025, 10:15
На Запоріжжі внаслідок удару російського FPV-дрона поранено чотирьох рятувальників.

Про це сьогодні, 5 листопада, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Чотири рятувальники поранені внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району, — розповів Федоров. — Російський FPV-дрон ударив по мікроавтобусу, який рухався автодорогою. Транспортний засіб знищено.

Чотири людини отримали травми — їм надається уся необхідна допомога, — додав він.

Прес-служба поліції Запоріжжя повідомляє, що загалом за минулу добу, 4 листопада, рашисти атакували міста і села регіону, застосували 457 безпілотників (переважно FPV-дронів), а також здійснили шість обстрілів із РСЗВ, 191 — з артилерії та завдали чотири авіаудари.

Під вогнем окупантів перебували Тернувате, Кушугум, Червонодніпровка, Малокатеринівка Запорізького, Приморське, Степове Василівського та Гуляйполе, Оріхів, Новоандріївка, Новомиколаївка, Новоуспенівське, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне Пологівського районів, — зазначили в поліції.

