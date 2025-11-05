Украинские штурмовики вернули флаг Украины на здание горсовета в Покровске. Фото:

Українські штурмовики зачистили міськраду Покровська та повернули на будівлю прапор України.

Дві групи 425-го окремого штурмового полку ЗСУ отримали завдання пройти в центр Покровська і зачистити міськраду від окупантів. Військові змогли прорватися у місто попри те, що їхній транспорт було підбито. Про це 425-й ОШП 5 листопада повідомив у Facebook.

Попри засідку, ворога вдалося знищити. Поранення дістав один боєць, який вирішив продовжувати виконувати бойове завдання.

Оскільки рух обох груп мав відбуватися швидко, тому бійці обрали маршрут вулицею з найбільшою кількістю дерев та будинків. Завдяки елементу несподіванки штурмовики змогли зайти в будівлю міськради та зачистити її.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ заявив, що оточення українських підрозділів у Покровську та Мирнограді немає. Заявлялося, що за минулу добу було знищено 26 загарбників, а ще 64 — поранено.

У самому Покровську працюють також і сили спецоперацій, які. вишукують та ліквідують росіян, які просочуються в місто.