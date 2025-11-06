Агент РФ планировал впустить под откос военный эшелон. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n210134-agent-rf-planiroval-pustit-pod-otkos-voennyy-eshelon-vozle-harkova.html

Ракурс

Агент РФ намагався «перерізати» один із залізничних маршрутів Сил оборони України в Харківській області.

Росіяни хотіли влаштувати підрив колій, аби пустити з рейок вантажний потяг ЗСУ. Для цього вони завербували 54-річного місцевого механіка, який спочатку заклав під шпали саморобний вибуховий пристрій (СВП), який був оснащений датчиком. Однак, вибух не призвів до сходження потягу з рейок. Про це прес-центр СБУ повідомив у Facebook.

Наступного разу зрадник повинен був закласти бомбу під військовий ешелон, однак новому вибуху вдалося запобігти.

При обшуках у затриманого вилучили смартфон із доказами співпраці з ворогом. Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (підготовка до вчинення диверсії в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами) ККУ. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 5 листопада у Київській області затримали агента російської ФСБ, який коригував ракетно-дронові атаки окупантів по Києву. Виявилося, що 49-річний працівник місцевої СТО збирав інформацію про технічний стан енергооб'єктів столичного регіону, а потім надсилав ці дані росіянам разом із координатами.