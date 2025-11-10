Подросток поджег локомотив в Харьковской области 7 ноября, фото: Харьковская областная прокуратура

https://racurs.ua/n210208-16-letniy-podrostok-podjeg-lokomotiv-poezda-na-harkovschine-novosti-harkovschiny-foto.html

Ракурс

У Харкові на залізничній станції депо «Основа» 7 листопада близько 22.30 підліток підійшов до одного з локомотивів та облив його заздалегідь підготовленою запальною сумішшю.

Переконавшись, що на обʼєкті достатньо горючої рідини, юнак підпалив його за допомогою запальнички.

Займання він зняв на відео, після чого утік з місця події. Про це повідомляють прес-служби Харківської обласної прокуратури та поліції Харківщини.

Зазначається, що поліцейські за лічені години затримали підпалювача — ним виявився 16-річний студент одного з харківських технікумів, який через соціальні мережі познайомився з невідомим, котрий запропонував йому гроші за пошкодження майна. За вказівками «куратора» юнак підпалив локомотив і мав зняти відео загоряння для «звітності».

Підозрюваному вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Внаслідок пожежі «Укрзалізниці» завдано збитків, сума яких наразі встановлюється.

За фактом підпалу слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу.

Правоохоронці зʼясовують усі обставини справи та розглядають можливу причетність російських спецслужб до організації цього злочину. У подальшому дії підозрюваного можуть бути кваліфіковані як диверсія — ст. 113 КК України, — зазначили в прокуратурі.

Також перевіряється причетність підлітка до підпалу на початку листопада цього року військового авто у Харкові.