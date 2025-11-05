У Києві затримали ще одного агента РФ, фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n210105-pracivnyk-sto-navodyv-udary-po-energetychniy-infrastrukturi-kyieva-foto.html

Ракурс

На Київщині затримали ще одного учасника агентурної групи російської ФСБ, яку було викрито навесні цього року.

Зловмисники порізно коригували ракетно-дронові атаки рашистів по Києву. Про це сьогодні, 5 листопада, повідомив прес-центр СБУ.

Зазначається, що першого учасника цього ворожого осередку, який відстежував локації Сил оборони для російських обстрілів, було затримано у травні. Він отримав 15 років ув’язнення із конфіскацією майна.

Наразі затримано другого агента групи. Ним виявився завербований ФСБ 49-річний працівник місцевої станції техобслуговування. У поле зору окупантів він потрапив, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах, — розповіли в СБУ.

За інформацією СБУ, фігурант збирав інформацію про технічний стан енергооб'єктів столичного регіону, а потім надсилав ці дані кураторові разом із координатами.

Серед пріоритетних «цілей», які шукав фігурант, були електропідстанції, що продовжують забезпечувати світлом більшу частину Києва, — розповіли у спецслужбі. — Також агент відстежував по місту та його околицях запасні пункти базування українських захисників.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта і затримали його. У нього вилучено телефон із доказами роботи на Росію.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).