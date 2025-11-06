Десятки локомотивов сгорели в результате диверсии. Фото:

Десятки локомотивів згоріли на території Російської Федерації.

Рух спротиву «Свобода Росії» провів серію успішних операцій проти логістичної інфраструктури противника на ворожій території. Повстанці активно діють з початку повномасштабного російського вторгнення й зараз є одним з найбільших та найефективніших рухів спротиву на території країни-агресора. Про це Головне управління розвідки МОУ 6 листопада повідомило у Facebook.

Цими цілями для партизан стали локомотиви, які ворог використовує для постачання озброєння, боєприпасів та техніки в ході бойових дій проти України. Рух опору запальними коктейлями партизанів спалив системи управління та електропостачання десятків машин, що забезпечували перевезення військових вантажів.

У ГУР додали, що ці удари суттєво сповільнили переміщення ворожих ресурсів та вплинули на стабільність забезпечення підрозділів окупаційної армії на фронті.

Нагадаємо, 26 жовтня під окупованим Токмаком була здійснена успішна операція представників руху опору. Партизани влаштували вибух на залізничній ділянці між населеними пунктами Чернігівка та Стульневе Бердянського району. Внаслідок цього пішов під укіс потяг, навантажений військовим вантажем.